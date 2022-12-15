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Власти Косова подали заявку на вступление в Евросоюз

Александр Афонин
В мире
Власти Косова подали заявку на вступление в Евросоюз
Фото: depositphotos

Премьер-министр непризнанной республики Косово Альбин Курти передал Чехии, являющейся председателем Совета Евросоюза, заявку на вступление в ЕС. Об этом сообщило агентство Reuters в четверг, 15 декабря.

Подача заявки совпала с проведением саммита глав стран ЕС, проходящем в Брюсселе. Несмотря на это, в повестке мероприятия вопрос о приеме республики в состав объединения не стоит.

Процесс вхождения Косова в состав альянса будет крайне затруднен: это связано с тем, что Испания, Румыния, Словакия, Греция и Кипр не признали независимость республики. В преодолении ограничений может помочь только признание Косова со стороны Сербии.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что Косово фактически отделилось от Сербии, причем отделение произошло довольно жестким образом.

Для США и ЕС выгодно заставить Сербию полностью отказаться от претензий на Косово, чтобы взять ее под свой контроль и искоренить в стране пророссийские настроения, считает эксперт. Марков подчеркнул, что у власти в Косово находятся люди, которые относятся к сербам недостаточно терпимо.

Евросоюз (ЕС) Косово
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