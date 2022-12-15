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МИД сообщил о готовности системы электронной визы для иностранцев

Лейла Алиева
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МИД сообщил о готовности системы электронной визы для иностранцев
Фото: МИД РФ

Запуск системы единой электронной визы для иностранцев обсудят в правительстве России в следующем году. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

— Она, в принципе, готова. Все доклады к июню должны быть у правительства, возможно, и раньше это будет обсуждаться, — отметил он.

Летом текущего года была отменена приостановка на оформление иностранцами электронных виз, однако их выдача не началась. Такие визы смогут получать только граждане 52 государств, пишет ТАСС.

До этого сообщалось, что китайские власти приняли решение упростить процедуру выдачи некоторых виз для российских граждан. Речь идет обо всех видах, кроме туристических.

В настоящее время при подаче документов на визу не нужно предъявлять свой сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. Помимо этого, сокращен срок рассмотрения заявки.

С 12 сентября было остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между странами ЕС и Россией. Это означает, что теперь в отношении россиян применяются общие правила выдачи виз.

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