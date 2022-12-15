Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Либо тебе конец»: главком ВСУ Залужный высказался о Суровикине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Либо тебе конец»: главком ВСУ Залужный высказался о Суровикине
Фото: Минобороны РФ

Для понимания характера командующего группировкой ВС России в зоне спецоперации генерала армии Сергея Суровикина достаточно одного взгляда. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

— Ты смотришь на него и понимаешь, что либо ты выполняешь задачу, либо тебе конец, — сказал он.

Военный добавил, что командование ВСУ не способно реализовать подобный подход в рядах украинской армии. Это стало понятно еще в 2014 году, когда «21-летние лейтенанты стали командовать мужчинами в возрасте от 50 до 60 лет», передает слова Залужного RT.

«Вечерняя Москва» собрала факты о Суровикине. С марта по декабрь 2017 года он был командующим группировкой войск ВС России в Сирии.

По мнению военных экспертов, именно Суровикин сумел переломить ход конфликта в Сирии и организовать разгром формирований террористов.

Спецоперация России на Украине вышла на новый этап. С 10 октября энергетическую и военную инфраструктуру Украины уничтожают точечными ракетными ударами.

Такая тактика, по мнению экспертов, связана с приходом нового командующего — Суровикина. После этого назначения глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что СВО под руководством Суровикина завершится удачно.

Украина Спецоперации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте