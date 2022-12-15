«Либо тебе конец»: главком ВСУ Залужный высказался о Суровикине

Фото: Минобороны РФ

Для понимания характера командующего группировкой ВС России в зоне спецоперации генерала армии Сергея Суровикина достаточно одного взгляда. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

— Ты смотришь на него и понимаешь, что либо ты выполняешь задачу, либо тебе конец, — сказал он.

Военный добавил, что командование ВСУ не способно реализовать подобный подход в рядах украинской армии. Это стало понятно еще в 2014 году, когда «21-летние лейтенанты стали командовать мужчинами в возрасте от 50 до 60 лет», передает слова Залужного RT.

«Вечерняя Москва» собрала факты о Суровикине. С марта по декабрь 2017 года он был командующим группировкой войск ВС России в Сирии.

По мнению военных экспертов, именно Суровикин сумел переломить ход конфликта в Сирии и организовать разгром формирований террористов.

Спецоперация России на Украине вышла на новый этап. С 10 октября энергетическую и военную инфраструктуру Украины уничтожают точечными ракетными ударами.

Такая тактика, по мнению экспертов, связана с приходом нового командующего — Суровикина. После этого назначения глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что СВО под руководством Суровикина завершится удачно.