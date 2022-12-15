Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Автомобиль такси врезался в пассажирский автобус и вылетел на тротуар на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобиль такси врезался в пассажирский автобус и вылетел на тротуар на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 74 Карта всех событий

На востоке Москвы автомобиль такси врезался в пассажирский автобус и вылетел на тротуар. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 15 декабря.

ДТП произошло на Щелковском шоссе в районе дома № 74. В результате аварии пешеходы и пассажиры транспорта не пострадали. На месте работают оперативные службы города.

Движение на участке дороги не затруднено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другое ДТП произошло на внутренней стороне 187-го километра ЦКАД в четверг, 15 декабря. В результате аварии движение было полностью перекрыто.

Транспорт Такси Восточный административный округ (ВАО) Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте