Автомобиль такси врезался в пассажирский автобус и вылетел на тротуар на востоке Москвы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Россия, Москва, Щёлковское шоссе, 74 Карта всех событий

На востоке Москвы автомобиль такси врезался в пассажирский автобус и вылетел на тротуар. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 15 декабря.

ДТП произошло на Щелковском шоссе в районе дома № 74. В результате аварии пешеходы и пассажиры транспорта не пострадали. На месте работают оперативные службы города.

Движение на участке дороги не затруднено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другое ДТП произошло на внутренней стороне 187-го километра ЦКАД в четверг, 15 декабря. В результате аварии движение было полностью перекрыто.