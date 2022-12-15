Автомобиль такси врезался в пассажирский автобус и вылетел на тротуар на востоке Москвы

На востоке Москвы автомобиль такси врезался в пассажирский автобус и вылетел на тротуар. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 15 декабря.
ДТП произошло на Щелковском шоссе в районе дома № 74. В результате аварии пешеходы и пассажиры транспорта не пострадали. На месте работают оперативные службы города.
Движение на участке дороги не затруднено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Другое ДТП произошло на внутренней стороне 187-го километра ЦКАД в четверг, 15 декабря. В результате аварии движение было полностью перекрыто.