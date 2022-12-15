Протестующие заблокировали дороги в Черногории

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Протестующие против нового закона о полномочиях президента перекрыли несколько трасс в Черногории. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает радио и телевидение Черногории.

— Группа граждан сегодня во второй половине дня блокировала движение на въезде в Цетинье, протестные собрания организованы и на въездах в Мойковац и Никшич, — говорится в сообщении.

Кроме того, после полудня протестующие черногорцы заблокировали туннель Будош на магистральной трассе Никшич — Даниловград. Протестующие требуют отозвать закон о президенте.

8 декабря стало известно, что вице-президент Перу Дина Болуарте заняла пост нового главы государства. Это произошло после того, как парламент сместил с этой должности экс-президента Педро Кастильо.

7 декабря Кастильо объявил о роспуске парламента, а также ввел в стране комендантский час и чрезвычайное положение. Он также решил создать чрезвычайное правительство и назначить новые выборы в Конгресс с конституционными правами для разработки новой Конституции.

Кроме того, акции протеста продолжаются в столице Монголии. По данным местных СМИ, тысячи людей собираются перед Дворцом правительства, и с каждым днем их настрой становится «более агрессивным». Причиной для акций послужили сообщения о крупной кражи угля на сумму 1,8 миллиарда долларов.