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Лидеры стран Евросоюза (ЕС) утвердили расширение на два миллиарда евро поставляющего оружие Украине Европейского фонда мира. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе ЕС.

— Лидеры ЕС приветствовали соглашение стран-членов расширить Европейский фонд мира. Дополнительные два миллиарда евро будут добавлены в 2023 году, — говорится в Twitter Евросоюза.

До этого сенатор от Республиканской партии США Джош Хоули призвал администрацию американского президента Джо Байдена сосредоточить усилия на отправке вооружений Тайваню, а не Украине, поскольку островное государство представляет большую значимость для национальных интересов страны.

Соединенные Штаты не передают Украине оружие с большей дальностью поражения, чтобы не провоцировать дальнейшую эскалацию конфликта. Об этом 30 ноября сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение о том, что предупреждения об угрозе со стороны России и Китая прописаны в военной доктрине США. Следовательно, Вашингтон активно готовится к столкновению с Москвой, а катализатором начала конфликта может стать украинский кризис.