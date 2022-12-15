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Осужденный напал на конвой прямо в зале суда в Челябинской области

Евгений Белоусов
Происшествия
Осужденный напал на конвой прямо в зале суда в Челябинской области
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Осужденный за убийство мужчина набросился на конвоировавших его полицейских и попытался сбежать. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ СК России по Челябинской области.

— Местный житель после оглашения приговора за совершение убийства в Карабашском городском суде металлическим предметом нанес ранения двум сотрудникам полиции, осуществлявшим конвоирование, — говорится в сообщении.

Уточняется, что после нападения он сумел выбежать из здания суда. Однако на улице полицейские применили к нему табельное оружие и задержали. Сейчас пострадавшим полицейским оказывается вся необходимая медицинская помощь, говорится в сообщении.

6 декабря в городе Новошахтинске Ростовской области мужчина, одетый в камуфляж и балаклаву, открыл огонь из ручного пулемета Калашникова по патрульной машине полиции.

В результате один сотрудник правоохранительных органов был ранен, его госпитализировали. Нападавший смог скрыться с места преступления, но в среду, 7 декабря, его задержали недалеко от города. Мужчина прятался на заброшенной свиноферме и при поимке сопротивления не оказывал. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

В день задержания в СМИ появилась информация, что нападавший являлся дезертиром ЧВК «Вагнер». Достоверность этих данных прокомментировал Евгений Пригожин.

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