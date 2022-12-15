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Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20

Егор Провоторов
В мире
Байден пригласил Африканский союз присоединиться к G20
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пригласил Африканский союз присоединиться к «Большой двадцатке». Об этом американский лидер заявил в четверг, 15 декабря, в ходе проходящего в Вашингтоне саммита США - Африка.

— Сегодня я приглашаю Африканский союз присоединиться к G20 в качестве постоянного члена, — подчеркнул глава Белого дома, слова которого приводит РИА Новости.

Байден также добавил, что в последующие три года Вашингтон готов выделить 55 миллиардов долларов на помощь африканским государствам.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не станет принуждать африканские страны к поддержке собственного курса касательно ситуации на Украине. По его словам, американские власти в этом вопросе действуют методами убеждения, а не принуждения.

До этого пользователей Twitter восхитил ответ президента России Владимира Путина на критику главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в сторону африканцев. По словам еврокомиссара, жители Африки, которые участвуют в демонстрациях в поддержку Москвы, не знают, где находится Донбасс и кто такой Путин.

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