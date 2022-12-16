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Вучич назвал драгоценной поддержку РФ и КНР в Совбезе ООН по вопросу Косова

Егор Провоторов
В мире
Вучич назвал драгоценной поддержку РФ и КНР в Совбезе ООН по вопросу Косова
Фото: МИД РФ

Поддержка Сербии в ООН от России и Китая исключительно важна, заявил президент балканской республики в эфире национального телевидения по окончании заседания сербского кабинета министров в четверг, 15 декабря.

Политик назвал драгоценной для Сербии поддержку каждой страны, не признающей независимость Косова. Эта поддержка, по словам Вучича, может помочь Белграду в этом вопросе на уровне Совета Безопасности ООН, пишет ТАСС.

До этого сербский лидер подчеркивал, что Белград может выйти на уровень Совбеза ООН с запросом на размещение сербских силовиков в Косове и Метохии. Вучич указывал, что правительство страны уже приняло решение направить Миссии НАТО запрос на возвращение военных и полиции на севере края, согласно резолюции СБ ООН 1244.

13 декабря в Белграде прошел многотысячный митинг в поддержку сербов, живущих в Косове и Метохии, которых пытаются притеснять местные власти. Во время шествия собравшиеся скандировали: «Косово — это Сербия, долой НАТО». «Вечерняя Москва» на этом фоне взяла интервью у лидера движения «Народный патруль» Дамняна Кнежевича.

Косово Александр Вучич Россия Китай Сербия
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