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Шольц заявил, что ЕС не будет препятствовать экспорту зерна и удобрений из РФ

Егор Провоторов
В мире
Шольц заявил, что ЕС не будет препятствовать экспорту зерна и удобрений из РФ
Фото: bundeskanzler.de

Евросоюз не будет препятствовать экспорту российского зерна и удобрений. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в Брюсселе саммита ЕС.

Глава немецкого правительства указал, что генеральный секретарь ООН заключил соглашение на эту тему с Россией. Прежде всего сделка подразумевает разрешение экспорта зерна и удобрений с Украины через Черное море. При этом канцлер Германии отметил, что гораздо лучше, чтобы можно было перевозить большие объемы морским путем.

— И это с самого начала было связано с четким обязательством генерального секретаря ООН о том, что российское зерно и российские удобрения также могут экспортироваться, что также важно для продовольственной безопасности в мире, — подчеркнул Шольц.

По этой причине частью мер, которые страны ЕС приняли в четверг, является то, что эта договоренность генсека ООН будет также соблюдаться представителями стран Евросоюза, пишет ТАСС.

Накануне стало известно, что главы государств и правительств Евросоюза утвердили макрофинансовую программу помощи для Украины на 2023 год в размере 18 миллиардов евро.

Экспорт Евросоюз (ЕС) ООН Олаф Шольц
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