Названа главная особенность приобретающих жилье в Сочи москвичей

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Москвичи, которые покупают жилье в Сочи, реже других нацелены сами в нем жить. Об этом рассказала генеральный директор «Городского риелторского центра Сочи» Юлия Усачева.

По словам эксперта, жители столицы приобретают дома в Сочи преимущественно для сезонного отдыха и ради инвестиций, в частности, москвичи интересуются комплексами апартаментов с управляющими компаниями.

Помимо этого, жители Москвы приобретают чаще всего более дорогое жилье по сравнению с представителями других регионов России, уточнила Усачева в интервью «Ленте.ру».

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