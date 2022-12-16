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Названа главная особенность приобретающих жилье в Сочи москвичей

Араз Салехов
Общество
Названа главная особенность приобретающих жилье в Сочи москвичей
Фото: Unsplash

Москвичи, которые покупают жилье в Сочи, реже других нацелены сами в нем жить. Об этом рассказала генеральный директор «Городского риелторского центра Сочи» Юлия Усачева.

По словам эксперта, жители столицы приобретают дома в Сочи преимущественно для сезонного отдыха и ради инвестиций, в частности, москвичи интересуются комплексами апартаментов с управляющими компаниями.

Помимо этого, жители Москвы приобретают чаще всего более дорогое жилье по сравнению с представителями других регионов России, уточнила Усачева в интервью «Ленте.ру».

Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в беседе с «Вечерней Москвой» назвал плюсы и минусы субсидированной ипотеки от застройщика. По словам эксперта, основной минус ипотеки от застройщика — это удорожание стоимости объекта. При покупке квартиры с помощью ипотеки от застройщика ее стоимость повышается до 20 процентов.

Эксперт по туризму, профессор Финансового университета Александр Бандурин рассказал, где будут отдыхать россияне на Новый год. Самые часто посещаемые города в зимний период — это Сочи, Москва и Санкт-Петербург.

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