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Опубликован рейтинг московских поликлиник

Араз Салехов
Город
Опубликован рейтинг московских поликлиник
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице впервые опубликовали рейтинг городских поликлиник, составленный на основе проведенного исследования среди жителей города. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Впервые мы публикуем такой рейтинг в отношении каждой поликлиники и делаем его доступным для москвичей, чтобы жители могли более осознанно принимать решения, к какой поликлинике прикрепиться, где получать медицинскую помощь, — отметила она.

Участниками исследования могли быть все пациенты взрослых городских поликлиник столицы, которые хотя бы один раз посетили их с начала этого года. Согласно рейтингу, первой в списке оказалась городская поликлиника № 220, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что в настоящее время в столице одновременно идет строительство 13 новых зданий поликлиник по новому московскому стандарту в различных районах столицы. Основными принципами нового стандарта являются понятная навигация и удобное зонирование помещений: кабинеты врачей размещаются таким образом, чтобы снизить возникновение очередей.

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