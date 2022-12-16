Еноты заснули на зиму в Московском зоопарке

Фото: mos.ru / Максим Денисов

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Еноты Московского зоопарка погрузились в зимнюю спячку. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в пятницу, 16 декабря.

— Этому способствовала стабильно низкая температура, а также в целом погода, которая в дикой природе затрудняет поиск и сбор корма. Дата засыпания примерна и варьируется в пределах нескольких дней, — говорится в сообщении.

Сотрудники зоопарка в начале декабря заметили, что следы енотов в вольере появляются все реже, а животные больше времени проводят в своих утепленных домиках.

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При этом во время зимнего сна еноты могут выходить на улицу, говорится в Telegram-канале столичного зоосада.

Одними из первых в Московском зоосаде в зимнюю спячку впали белогрудые ежи. Так, у этих ежей во время спячки сильно замедляется метаболизм, тело охлаждается до 1,8 градуса, частота сердцебиения сокращается до 20–60 ударов в минуту, а дышат они всего раз в минуту.

2 декабря в столичном зоопарке заснули на зиму и тушканчики. Традиционно они проводят спячку в искусственных условиях — в холодильнике, где удобно располагаются в персональных домиках, обтянутых поролоном.