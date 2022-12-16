Аналитик Деев рассказал, как изменятся курсы валют к концу года

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Руководитель аналитического департамента Артем Деев рассказал, какие изменения на валютном рынке ожидаются к концу года.

По словам эксперта, для российского рубля сейчас наступили не самые простые времена: экспортные поставки снижаются, импортные растут за счет программ параллельного импорта. Растет и спрос на иностранную валюту, что приводит к давлению на рубль. Кроме того, стоимость нефти не растет и находится на отметке около 80 долларов за баррель.

Аналитик добавил, что наблюдается укрепление доллара на фоне ожидания нового пакета санкций со стороны ЕС, а также действий ФРС по повышению ставки.

По мнению Деева, в России год завершится следующими курсами: доллар — на уровне 67–68 рублей, евро — 72–73 рубля, юань — на уровне 12 рублей за единицу, передает Life.ru.

Ранее главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев рассказал, что пора отказываться от доллара. Васильев считает, что доверие к доллару на мировом финансовом рынке было подорвано заморозкой русских золотовалютных резервов, передает «Царьград».

В ближайшее время евро может перешагнуть отметку 70 рублей. Однако в следующем году с большой долей вероятности евро ждет значительное падение. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист и аналитик Александр Разуваев.