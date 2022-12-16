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Семейный бизнес: мать и дочь совместно обманули несколько граждан на 340 тысяч рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Семейный бизнес: мать и дочь совместно обманули несколько граждан на 340 тысяч рублей
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

В столичном метрополитене до последнего времени орудовала группа аферисток. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в пятницу, 16 декабря.

По его словам, женщины разместили объявление о платной помощи в быстром оформлении кредитов. Со своими жертвами аферистки встречались в метро, где оформляли фиктивные договоры от лица несуществующей фирмы, после чего забирали аванс и переставали выходить на связь. От их действий пострадали как минимум два человека, которые и обратились в полицию. Ущерб, нанесенный действиями мошенниц, превысил 340 тысяч рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Вскоре подозреваемых задержали. Ими оказались 59-летняя москвичка и ее 28-летняя дочь. Во время обыска по их фактическому месту жительства полицейские обнаружили и изъяли ноутбуки, телефоны с сим-картами, а также печати и штампы. Женщины находятся под подпиской о невыезде.

Еще одну группу мошенников задержали столичные полицейские в Калужской области. Двое местных жителей обманули пятерых московских пенсионеров более чем на 300 тысяч рублей.

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