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Улицу в ТиНАО назвали в честь писателя Николая Носова

Лейла Алиева
Город
Улицу в ТиНАО назвали в честь писателя Николая Носова
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Кокошкино, жилой комплекс Новое Внуково Карта всех событий

Улицу в жилом районе Новое Внуково в ТиНАО назвали именем писателя Николая Носова. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента развития новых территорий Москвы.

— В 2023 году исполняется 115 лет со дня рождения Николая Носова — «отца» всеми любимого Незнайки и его друзей. К юбилею писателя в новом жилом районе Новое Внуково от группы «Самолет» его имя получила новая улица, — говорится в сообщении.

Концептуально топонимика района связана с творчеством писателя. Так, Новое Внуково находится на берегу реки Незнайки, это и стало отправной точкой для разработчиков проекта. Улица Николая Носова будет пересекать улицу Аэростатную, что в свою очередь является отсылкой к путешествию детского литературного героя на первом воздушном шаре, передает агентство городских новостей «Москва».

В октябре «Активные граждане» столицы выбрали названия для семи станций метро, сквера и четырех улиц. Так, улицу рядом с Научно-исследовательским институтом радио назовут в честь одного из создателей современного телевидения — ученого и профессора Марка Кривошеева.

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