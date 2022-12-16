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Движение по Крымскому мосту ограничат 19 декабря из-за ремонтных работ

Лейла Алиева
Общество
Движение по Крымскому мосту ограничат 19 декабря из-за ремонтных работ
Фото: shutterstock

Из-за проведение ремонтных работ движение по Крымскому мосту будет ограниченно 19 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ в пятницу, 16 декабря.

— В связи с ремонтно-восстановительными работами 19 декабря с 12:00 (по московскому времени — прим. «ВМ») будет временно ограничено движение автотранспорта по Крымскому мосту, — говорится в сообщении.

Движение транспорта приостановят с 13:00 до 18:00. Водителям рекомендовано заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией, передает Telegram-канал Минтранса.

5 декабря президент России Владимир Путин посетил Крымский мост и поговорил со строителями. Он прибыл к сооружению за рулем автомобиля и проехал по мосту, выслушав при этом доклад Марата Хуснуллина, посвященный завершению восстановительных работ.

Во время визита российский лидер заявил, что соединяющая Крым и остальную Россию сухопутная дорога необычайно важна и ценна для государства.

Крымский мост был поврежден в результате взрыва грузового автомобиля 8 октября. Инцидент привел к частичному разрушению дорожного полотна.

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