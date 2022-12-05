Путин заявил о важности соединяющей Крым с остальной частью России дороги

Фото: Администрация президента РФ

Соединяющая Крым и остальную Россию сухопутная дорога необычайно важна и ценна для государства. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время посещения восстановленного Крымского моста в понедельник, 5 декабря.

— На фоне продолжающихся угроз, официально озвучиваемых из Киева о возможных новых атаках против Крымского моста и сопутствующих объектов инфраструктуры, Путин акцентировал важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России, — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал главе государства о том, как проходили работы по восстановлению моста, передает РИА Новости.

Путин также проехал по восстановленному мосту на автомобиле.

Крымский мост был поврежден в результате взрыва грузового автомобиля 8 октября. Инцидент привел к частичному разрушению дорожного полотна.

8 ноября была завершена надвижка первого пролетного строения автодорожной части моста. Работы заняли порядка 12 часов.

После этого Марат Хуснуллин заявил, что сроки ремонта Крымского моста будут соблюдены, работы идут с опережением графика. Он также отметил, что проект восстановления железнодорожной ветки почти готов.

19 ноября специалисты завершили работу по надвижке всех четырех пролетных строений автодорожной части Крымского моста.