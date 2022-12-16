Солисты Москонцерта выступили на новых территориях России

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В период с 3 по 12 декабря артисты Москонцерта приняли участие на концертах и культурно-просветительских мероприятиях на территории Луганской, Донецкой народных республик и Запорожья. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Эта поездка далеко не первая в череде сотен концертов и выездов артистов Москонцерта в рамках поддержки специальной военной операции... Мы пошли туда, где сегодня нужны больше всего, — рассказал генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин.

В основной программе «Моя земля — моя Россия» солисты исполняли патриотические песни и стихи разных лет. В общей сложности прошло более 16 разнообразных мероприятий, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что свыше 30 тысяч новогодних подарков от мэра Москвы Сергея Собянина привезли детям и семьям участников спецоперации в ДНР и ЛНР. Так, оставкой подарков занимались волонтеры молодежного сообщества «STOлица» в рамках акции «Москва помогает».

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков 14 декабря заявил, что столичные коммунальщики восстановили ключевой путепровод в центре Луганска. Специалистам коммунальной сферы удалось восстановить бетонные поверхности. Они также провели работы по усилению опор и устройству мостового полотна в двух пролетах с укладкой гидроизоляции.