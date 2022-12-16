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Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии

Араз Салехов
Политика
Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Сегодня у него уже был международный телефонный разговор. Мы готовим сообщение... Это был международный телефонный разговор с Нарендрой Моди, — цитирует его РИА Новости.

Помимо этого, глава РФ прибудет с визитом в Минск 19 декабря, в ходе которого он проведет переговоры с главой Белоруссии. Одной из важных тем двухсторонних переговоров станет сотрудничество в энергетической сфере. Изначально Лукашенко и Путин проведут беседу в широком составе с участием председателей правительств и некоторых министров, после они продолжат переговоры в формате «один на один».

В ходе переговоров лидеров России и Белоруссии будут проходить обсуждение по развитию стратегического партнерства двух стран. Также будет поднят вопрос союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

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