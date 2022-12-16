Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада в Москве

Лейла Алиева

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В выходные в столице ожидается до 20 сантиметров снега, в связи с этим 1,5 тысячи аварийных бригад продолжают дежурить на улицах города. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В связи с непогодой городские службы продолжат работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов. Для очистки Москвы от снега задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад дворников, — рассказал он.

На данный момент специалисты продолжают убирать улицы, дороги, тротуары, а также дворовые территории. Кроме того, проводятся мероприятия по сплошному механизированному прометанию с последующей противогололедной обработкой.

Москвичей призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в Москве в выходные. По его словам, в городе выпадет месячная норма осадков. Собеседник «ВМ» заверил, что снегопады закончатся в воскресенье. А на смену им придут морозы.

Петр Бирюков Москва Зима
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Андрей Алексеев
Андрей Алексеев

Создали удобный променад

Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Все мнения
О проекте