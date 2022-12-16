Городские службы работают в усиленном режиме из-за снегопада в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В выходные в столице ожидается до 20 сантиметров снега, в связи с этим 1,5 тысячи аварийных бригад продолжают дежурить на улицах города. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В связи с непогодой городские службы продолжат работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов. Для очистки Москвы от снега задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад дворников, — рассказал он.

На данный момент специалисты продолжают убирать улицы, дороги, тротуары, а также дворовые территории. Кроме того, проводятся мероприятия по сплошному механизированному прометанию с последующей противогололедной обработкой.

Москвичей призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в Москве в выходные. По его словам, в городе выпадет месячная норма осадков. Собеседник «ВМ» заверил, что снегопады закончатся в воскресенье. А на смену им придут морозы.