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Собянин подписал соглашение о сотрудничестве Москвы с Тюменской областью и компанией «СИБУР»

Лейла Алиева
Город
Собянин подписал соглашение о сотрудничестве Москвы с Тюменской областью и компанией «СИБУР»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал соглашение о сотрудничестве столицы в сфере туризма и культуры с Тюменской областью и компанией «СИБУР».Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 16 декабря.

— 16 декабря 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов подписали соглашение о сотрудничестве в области туризма и культуры между правительством Москвы, правительством Тюменской областью и компанией «СИБУР», — говорится в сообщении.

Основная цель соглашения — создание благоприятных условий для развития туристской индустрии и рационального использования уникальных туристско-рекреационных ресурсов Москвы и Тюменской области. Согласно документу, планируется развивать детский, молодежный и семейный туризм, а также создавать межрегиональные маршруты и новые туристические продукты, передает официальный сайт мэра Москвы.

Согласно данным опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, Москва стала самым популярным местом у россиян для поездок в новогодние праздники. На втором месте — Сочи (9 процентов), а на третьем — Санкт-Петербург (7,3 процента).

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