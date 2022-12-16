«Желтый» уровень опасности из-за снегопада объявили в Москве 17 декабря

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столичном регионе с 09:00 до 21:00 17 декабря будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Снег, местами сильный, период предупреждения — с 09:00 17 декабря до 21:00 17 декабря. Гололедица, снежные заносы, период предупреждения — до 12:00 18 декабря, — говорится в сообщении.

Также «желтый» уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе из-за метели — с 22:00 17 декабря до 21:00 18 декабря, передает сайт Гидрометцентра.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «ВМ», когда в столице прекратятся снегопады. По словам специалиста, несмотря на кратковременный перерыв в выпадении осадков, в субботу и воскресенье, 17 и 18 декабря, снегопад в столице продолжится.

Помимо этого, синоптик в беседе с «Вечерней Москвой» подробнее рассказал о погоде в Москве в выходные. По его словам, в городе выпадет месячная норма осадков.