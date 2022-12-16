Мгновенно старят: названы три ошибки в уходе за волосами, которые нужно избегать женщинам старше 50 лет

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Потребности волос меняются с возрастом точно так же, как и в случае с кожей. Будет неправильно пользоваться теми же уходовыми средствами, что и много лет назад. Также стоит пересмотреть подход к окрашиванию волос и прическе. Нередко женщины совершают эти три ошибки, которые визуально только добавляют им возраста, пишет американское издание SheFinds.

Неверный выбор цвета

Необязательно бежать в салон красоты в день 50-летия и превращаться в блондинку. Но если цель — выглядеть свежее, соучредитель New Hairline, стилист по волосам Бен Кларксон посоветовал избегать плоского темного цвета, который только прибавит года.

— Цвет волос должен сочетаться с тоном кожи. Если у женщины светлая кожа, выбирать смоляной оттенок — не лучшее решение. А вот использовать при окрашивании более одного оттенка для глубины и объема — всегда хорошая идея, — объяснил эксперт.

По словам Кларксона, независимо от цвета волос, несколько оттенков сделают женщину моложе, но расположение мелирования имеет решающее значение.

Чтобы улучшить цвет лица, стилист предложил обрамить его. Темные цвета также привлекают внимание к седым или просто отросшим корнями. Для большей естественности он порекомендовал наслаивать цвет с помощью мелирования или тонирования.

Неправильный шампунь

Шампунь напрямую влияет на прическу, предупредил Кларксон. Он предостерег от использования шампуня для нормальных волос и порекомендовал обратить внимание на специальные средства по уходу:

— Седые и стареющие волосы имеют особые характеристики, которые требуют еженедельной маски, шампуня для защиты цвета, термозащитного средства и специальных косметических продуктов для борьбы с завитками.

Прилизанные прически

Чрезмерно строгие прически — туго стянутые пучки и конские хвосты — способствуют выпадению волос и, как правило, подчеркивают любые морщины или несовершенства.

— Взрослым женщинам лучше всего поработать со своим парикмахером, чтобы найти стрижку и стиль, которые обрамляют лицо и подчеркивают достоинства, — порекомендовал специалист.

Он призвал не делать слишком молодежные прически: эти образы могут быть забавными и игривыми для 20-летней девушки, если выполнены в яркой или женственной манере, но также могут состарить 50-летнюю женщину, так как не соответствуют ее возрасту.