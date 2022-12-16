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Количество рейсов из Москвы в Каир увеличилось до 14 в неделю

Евгений Белоусов
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Количество рейсов из Москвы в Каир увеличилось до 14 в неделю
Фото: Unsplash
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова, Домодедово терминал Т1 Карта всех событий

Египетская авиакомпания EgyptAir увеличивает количество рейсов из московского аэропорта Домодедово в Каир до 14 в неделю. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщили в пресс-службе аэропорта столицы.

— С 19 декабря авиаперевозчик начнет выполнять два ежедневных рейса на комфортабельных самолетах Boeing 737-800 и Airbus 320. Время в полете — пять часов 30 минут, — говорится в сообщении.

Отмечается, что египетская авиакомпания и Домодедово сотрудничают с 2003 года. За это время компании обслужили почти 860 тысяч человек.

Накануне сообщалось, что почти тысяча человек не могут вылететь из аэропорта Внуково в Египет из-за того, что Иордания отказалась пропускать российские самолеты через свое небо, а турфирмы проигнорировали это.

На днях Иордания закрыла свое небо для российских перевозчиков в связи с новыми требованиями к авиастраховке. Компанию iFly заранее уведомили о запрете с 15 декабря пользоваться маршрутами через эту страну.

Лоукостер «Победа» запустит регулярные рейсы из Москвы в Дубай с 28 января 2023 года. Они будут совершаться четыре раза в неделю, но с 21 февраля планируется запустить ежедневное авиасообщение.

Аэропорт Домодедово Россия Египет Самолеты
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