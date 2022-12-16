Киссинджер заявил о необходимости урегулировать конфликт на Украине путем переговоров

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Бывший госсекретарь и советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Генри Киссинджер заявил, что в украинском конфликте наступил ответственный момент, когда стоит проводить дипломатические переговоры для урегулирования ситуации, чтобы не допустить эскалации до глобальной катастрофы. Об этом в пятницу, 16 декабря, он написал в своей статье под названием «Как избежать еще одной мировой войны», опубликованной британским изданием The Spectator.

В материале политик отмечает, что нынешнее «зимнее затишье» на полях боевых действий аналогично обстановке на фронте во времена Первой мировой войны зимой 1916 года. Тогда мировые лидеры упустили возможность, когда дипломатия могла остановить дальнейшие боевые действия.

— Находится ли мир сегодня у аналогичной поворотной точки на Украине, когда зима создает вынужденную паузу в проведении крупномасштабных военных операций на ее территории? — спрашивает Киссинджер в своей статье.

Политик отмечает необходимость развивать существующие сегодня стратегические успехи путем мирных переговоров. При этом вне зависимости от исхода Российская Федерация не должна лишиться своего статуса в мировой политике. Киссинджер обосновал это тем, что Россия «вносила решающий вклад в глобальное равновесие и баланс сил» на протяжении многих веков.

Политолог Юрий Светов до этого рассказал «Вечерней Москве», что завершить конфликт на Украине можно только прямыми переговорами России и США, без участия Киева. Эксперт подчеркнул, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вполне возможны.