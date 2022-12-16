Проще, чем кажется: как спасти упавший в снег смартфон

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Упавший прямо в снег смартфон необходимо не только просто протереть, но и как-то избавиться от влаги внутри устройства. О том, как правильно вывести влагу из гаджета, — в материале «Вечерней Москвы».

Что необходимо делать в первую очередь:

— протереть тряпочкой и продуть разъемы, чтобы освободить от снега;

— вновь протереть телефон в помещении и положить на влаговпитывающую салфетку или ткань;

— дать просохнуть восемь–двенадцать часов.

Чего нельзя делать:

— заряжать телефон, пока он не высох;

— пытаться высушить телефон феном, батареей или другими источниками тепла.

Что может происходить с телефоном после падения в снег:

— может дребезжать динамик;

— могут возникнуть помехи звука при использовании проводных наушников;

— могу появиться проблемы с камерой;

Каким народным методом можно просушить телефон:

— взять емкость, наполнить ее рисом;

— положить туда смартфон;

— закрыть чем-нибудь сверху;

— оставить так телефон на четыре–восемь часов.