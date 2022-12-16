Проще, чем кажется: как спасти упавший в снег смартфон

Сюжет:Проще, чем кажется
Упавший прямо в снег смартфон необходимо не только просто протереть, но и как-то избавиться от влаги внутри устройства. О том, как правильно вывести влагу из гаджета, — в материале «Вечерней Москвы».
Что необходимо делать в первую очередь:
— протереть тряпочкой и продуть разъемы, чтобы освободить от снега;
— вновь протереть телефон в помещении и положить на влаговпитывающую салфетку или ткань;
— дать просохнуть восемь–двенадцать часов.
Чего нельзя делать:
— заряжать телефон, пока он не высох;
— пытаться высушить телефон феном, батареей или другими источниками тепла.
Что может происходить с телефоном после падения в снег:
— может дребезжать динамик;
— могут возникнуть помехи звука при использовании проводных наушников;
— могу появиться проблемы с камерой;
Каким народным методом можно просушить телефон:
— взять емкость, наполнить ее рисом;
— положить туда смартфон;
— закрыть чем-нибудь сверху;
— оставить так телефон на четыре–восемь часов.