Диетолог дала советы по питанию в преддверии Нового года

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Перед плотным новогодним застольем следует поостеречься и подготовить свой организм к излюбленным праздничным лакомствам. Профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королева дала советы по питанию перед Новым годом.

— Надо заранее было подготовиться, полуголодная подготовка к Новому году приведет к тому, что вес быстро вернется. Каждый потерянный килограмм в таком марафоне за собой приведет парочку пленных, вновь разочарование. Не надо в марафон снижения веса впрягаться сейчас, — рассказала она.

Диетолог посоветовала отрегулировать объемы пищи и соблюдать режим сна. Королева также рекомендует воздержаться от соли пару недель и пить как можно больше воды, передает НСН.

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