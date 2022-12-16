РИА Новости: На фото с места взрыва в Русском доме нашли угрозы «русским» «от французов»

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На месте покушения на главу «Русского дома» Дмитрия Сытого в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в пятницу, 16 декабря, была найдена записка с угрозой «от всех французов».

— Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки, — говорится в тексте записки.

По информации РИА Новости, бумагу с этой надписью увидели на снимке, полученном с места взрыва в кабинете председателя «Русского дома» Дмитрия Сытого. Как предположил представитель местных правоохранительных органов, Сытый начал разбирать почту на своем столе, открыл доставленный ему пакет, а затем произошла детонация.

Напомним, что на Дмитрия Сытого было совершено покушение 16 декабря. Отправленная ему посылка взорвалась, после чего глава Русского дома срочно был госпитализирован.

После этого пресс-атташе посольства России в республике Владислав Ильин рассказал, что Сытый находится в тяжелом состоянии после покушения.

Еще одно покушение было совершено на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину, ее пытались убить при помощи самодельного взрывного устройства.