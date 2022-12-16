Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

РИА Новости: На фото с места взрыва в Русском доме нашли угрозы «русским» «от французов»

Евгений Жуков
В мире
РИА Новости: На фото с места взрыва в Русском доме нашли угрозы «русским» «от французов»
Фото: Pixabay

На месте покушения на главу «Русского дома» Дмитрия Сытого в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в пятницу, 16 декабря, была найдена записка с угрозой «от всех французов».

— Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки, — говорится в тексте записки.

По информации РИА Новости, бумагу с этой надписью увидели на снимке, полученном с места взрыва в кабинете председателя «Русского дома» Дмитрия Сытого. Как предположил представитель местных правоохранительных органов, Сытый начал разбирать почту на своем столе, открыл доставленный ему пакет, а затем произошла детонация.

Напомним, что на Дмитрия Сытого было совершено покушение 16 декабря. Отправленная ему посылка взорвалась, после чего глава Русского дома срочно был госпитализирован.

После этого пресс-атташе посольства России в республике Владислав Ильин рассказал, что Сытый находится в тяжелом состоянии после покушения.

Еще одно покушение было совершено на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину, ее пытались убить при помощи самодельного взрывного устройства.

Взрывы Центрально-Африканская Республика (ЦАР)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Андрей Алексеев
Андрей Алексеев

Создали удобный променад

Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Все мнения
О проекте