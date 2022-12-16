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Посольство в ЦАР: Глава Русского дома находится в тяжелом состоянии

Евгений Белоусов
В мире
Посольство в ЦАР: Глава Русского дома находится в тяжелом состоянии
Фото: Pixabay

Глава Русского дома в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый находится в тяжелом состоянии после покушения. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил пресс-атташе посольства России в республике Владислав Ильин.

— Врачи сообщили, что его состояние стабильно тяжелое, — передает его слова РИА Новости.

На Дмитрия Сытого было совершено покушение 16 декабря. Отправленная ему посылка взорвалась, после чего глава Русского дома срочно был госпитализирован.

Вскоре стало известно, что посылка была отправлена из столицы Того (Тоголезская республика) от имени Алекса Севильяно-Мингуэсы. Российский МИД решительно осудил покушение и выразил надежду на скорейшую поимку и справедливое наказание всех причастных. Министерство также назвало произошедшее террористическим актом.

Кроме того, еще одно покушение было совершено на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину, ее пытались убить при помощи самодельного взрывного устройства. При взрыве погиб мужчина, а женщина получила ранения.

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