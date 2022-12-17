Сразу четыре аварии произошли на Симферопольском шоссе

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Россия, Московская область, Ленинский городской округ, Симферопольское шоссе, 27-й километр Карта всех событий

На 27-ом километре Симферопольского шоссе в одном месте произошло четыре разных аварии. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что в одном ДТП столкнулись четыре машины и в трех — по два автомобиля.

В настоящее время на месте происшествий работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

— Движение осуществляется по двум полосам из четырех. Выбирайте пути объезда, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

16 декабря грузовик и легковой автомобиль столкнулись на Профсоюзной улице в Москве. Движение в сторону области осуществлялось по одной полосе из трех.

Еще одна авария произошла на юге столицы 15 декабря. В 3-м Павелецком проезде иномарка сбила человека на пешеходном переходе, после чего вылетела на тротуар и сбила еще двоих прохожих.