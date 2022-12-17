Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сразу четыре аварии произошли на Симферопольском шоссе

Юлия Курганова
Происшествия
Сразу четыре аварии произошли на Симферопольском шоссе
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Ленинский городской округ, Симферопольское шоссе, 27-й километр Карта всех событий

На 27-ом километре Симферопольского шоссе в одном месте произошло четыре разных аварии. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что в одном ДТП столкнулись четыре машины и в трех — по два автомобиля.

В настоящее время на месте происшествий работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

— Движение осуществляется по двум полосам из четырех. Выбирайте пути объезда, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

16 декабря грузовик и легковой автомобиль столкнулись на Профсоюзной улице в Москве. Движение в сторону области осуществлялось по одной полосе из трех.

Еще одна авария произошла на юге столицы 15 декабря. В 3-м Павелецком проезде иномарка сбила человека на пешеходном переходе, после чего вылетела на тротуар и сбила еще двоих прохожих.

Автомобили Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Детские вопросы

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Все обращения будут рассмотрены

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Большая, общая история

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Проверка «на вшивость» прошла успешно

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

Реквием по защитникам

Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев

Испытываю к уехавшим жалость и грусть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Потолок мечтаний

Все мнения
О проекте