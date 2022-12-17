BBC: Сунак поручил провести аудит военной помощи Украине

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поручил дать оценку ходу боевых действий на Украине и проверить эффективность британской военной помощи киевским властям. Об этом сообщил канал ВВС со ссылкой на источники.

Собеседник издания в правительстве Великобритании уточнил, что аудит предназначен для оценки хода боевых действий и вклада Британии.

— Речь идет о том, чтобы посмотреть, что мы вложили и что мы получили, — пояснил он.

Также один из источников сравнил этот аудит со «сводным отчетом Goldman Sachs» (Сунак работал в этом банке в начале 2000-х).

Поручение премьера вызвало тревогу в правительстве, так как британские военные считают, что поставки оружия Киеву могут оказаться решающими в предстоящие зимние месяцы. Некоторые члены правительства также усматривают осторожность президента Соединенных Штатов Джо Байдена в отношении поставок оружия на Украину и выражают опасения, что Сунак может последовать его примеру.

6 декабря сообщалось, что Великобритания и США заключили новое энергетическое партнерство, которое нацелено на «сокращение глобальной энергетической зависимости от России». Согласно этому документу, западные страны обязуются активизировать сотрудничество, чтобы «сохранять глобальную энергетическую безопасность и устойчивость».