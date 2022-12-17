Главный нарколог Подмосковья Холдин рассказал, как правильно пить в Новый год

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Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин рассказал, как правильно пить в новогодние праздники, чтобы минимизировать вред употребления спиртного. Его рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

В первую очередь, медик подчеркнул, что безопасных доз алкоголя не бывает и посоветовал совсем отказаться от спиртного. Но если данный совет не подходит, то нужно придерживаться простых правил, чтобы уменьшить негативное влияние алкоголя на организм.

Так, нарколог порекомендовал запивать каждую порцию спиртного стаканом воды, чтобы избежать обезвоживания. Вино стоит разбавлять водой или добавлять в него лед.

Кроме того, важно закусывать, а за несколько часов до застолья плотно поужинать. Лучшим выбором станут сложные углеводы, которые содержатся в макаронах, рисе и хлебе из цельнозерновой муки.

По словам Холдина, газированные напитки способствуют ускоренному всасыванию спиртного в кровь и усиливают опьянение, поэтому следует отдать предпочтение другим. Также специалист порекомендовал не «смешивать» алкоголь и курение, потому что тогда организм страдает вдвойне. Из-за этого утром с большей вероятностью будет похмелье.

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