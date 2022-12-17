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Байден заявил о смерти сына от «огненных ям»

Юлия Курганова
В мире
Байден заявил о смерти сына от «огненных ям»
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил перед военными и заявил о смерти своего старшего сына Бо от «огненных ям».

Он рассказал о законе, предусматривающем льготы ветеранам войн, которые пострадали от «огненных ям». Во время операций в Афганистане и Ираке военные базы США использовали ямы для сжигания как способ утилизации отходов.

— Я ясно дал понять Конгрессу: если они не примут этот проклятый законопроект, я начну священную войну, — пригрозил американский лидер

Он напомнил, что сотни солдат вернулись из зон военных действий с головными болям, головокружением и онкологией.

— Я помню, как звонил Бо и говорил, что потерял сознание во время пробежки. Это личное для всех нас, — цитирует Байдена издание The New York Times.

Бо Байден проходил службу в Ираке в 2008-2009 годах и скончался в 2015 году от рака мозга. По словам президента Штатов, именно в Ираке у наследника стала развиваться смертельно опасная болезнь.

3 декабря американский предприниматель, владелец Twitter Илон Маск опубликовал в своем профиле ссылку на внутренние документы соцсети, которые разместил журналист Мэтт Тэйбби. Файлы содержат информацию об истории с ноутбуком сына президента США Джо Байдена Хантера.

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