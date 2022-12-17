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Вильфанд сообщил о сильном снеге и гололедице в Москве и Подмосковье на выходных

Юлия Курганова

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Вильфанд сообщил о сильном снеге и гололедице в Москве и Подмосковье на выходных
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Местами сильный снег и гололедица прогнозируются в столице и Московской области в субботу, 17 декабря. В воскресенье, 18 декабря, снег станет еще сильнее, ожидаются метель с ветром до 15 метров в секунду и сложные условия для автомобилистов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В субботу снег будет местами сильный, а на дорогах — гололедица и снежные заносы. В воскресенье погода станет еще более сложной. Сильный снег уже будет и ночью, и днем, а так как порывы ветра ожидаются до 15 метров в секунду, то прогнозируются метели, — рассказал специалист.

Он добавил, что условия для наземного и воздушного транспорта в регионе будут сложными на выходных.

По словам Вильфанда, в Московском регионе похолодает в выходные. В субботу днем ожидается минус два-четыре градуса, в воскресенье — пять-семь градусов мороза, передает ТАСС.

В столичном регионе с 09:00 до 21:00 17 декабря будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

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