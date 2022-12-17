Инспектор колонии сообщил, что российский спецназ сорвал побег заключенных в Мариуполе

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Российский спецназ предотвратил массовый побег женщин-заключенных из исправительного учреждения в Мариуполе, которое бросили украинские власти. Об этом сообщил старший инспектор приазовской колонии № 107. Он уточнил, что события происходили в марте.

— В тот день, когда заходил российский спецназ, осужденные собрались уходить в побег, группа осужденных человек 8-12. И как только они подошли к забору, с другой стороны в этот момент стоял спецназ, и он их не пустил, — рассказал он.

По его словам, за время боевых действий в Мариуполе из колонии сбежали 29 заключенных, нашли потом не всех.

— Было время, когда в заборах было 7-9 дырок. Можно было выйти, зайти кому угодно. Осужденные, учитывая, что нас, сотрудников колонии, четверо человек было, выходили. Рядом была база алкогольных напитков. Они приносили сюда, напивались и с ножами бросались на сотрудников и осужденных, — сообщил инспектор.

Он отметил, что ситуация нормализовалась только с установлением контроля российских сил, передает РИА Новости.

Силовики на Украине фабриковали уголовные дела против женщин, чтобы путем шантажа выманить и захватить их супругов, которые участвовали в донбасском ополчении. Об одном из таких случаев рассказала осужденная украинским судом по надуманному поводу Евгения Скидан.