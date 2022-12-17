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«Снег перейдет в дождь»: метеоролог Шувалов рассказал, когда в Москве начнется оттепель

Игорь Синельников
Евгений Белоусов

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«Снег перейдет в дождь»: метеоролог Шувалов рассказал, когда в Москве начнется оттепель
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Следующие несколько дней в Москве продолжит идти снег, однако уже на следующей неделе в столице начнется потепление. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в понедельник, 19 декабря, в городе ожидается минус 10–15 градусов ночью и около минус восьми — днем. Однако уже со среды, 21-го числа, начнется движение теплого воздуха с запада.

Этот день, объяснил метеоролог, может начаться со снега, который перейдет в ледяной дождь, а вот уже к вечеру наступит оттепель. Дальнейшие прогнозы, добавил собеседник «ВМ», можно будет сделать уже чуть позднее.

Синоптик сообщил, что в Москве за неделю выпало 120 процентов месячной нормы осадков. Большое количество осадков провоцирует заносы на дорогах, а скачки температуры — гололедицу. В большинстве случаев причиной аварии в период снегопада становится игнорирование водителями погодных условий. Кроме того, в такие периоды особенно важно, чтобы автомобиль был грамотно подготовлен к поездке. О том, как это правильно сделать, в беседе с «ВМ» рассказал автоэксперт Владимир Бахарев.

По прогнозам метеорологов, скоро жителей столицы ждет долгожданная передышка от снегопадов.

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