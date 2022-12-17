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Женщину-адвоката, пытавшуюся пронести в себе телефоны и наркотики в СИЗО, арестовали

Евгений Жуков
Происшествия
Женщину-адвоката, пытавшуюся пронести в себе телефоны и наркотики в СИЗО, арестовали
Фото: shutterstock

Преображенский районный суд Москвы отправил под арест до 16 февраля адвоката, пытавшуюся пронести в следственный изолятор «Матросская тишина» мобильные телефоны с сим-картами и сильнодействующими веществами. Об этом в субботу, 17 декабря, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, 39-летнюю женщину обвиняют по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 234 УК РФ (покушение на незаконный сбыт сильнодействующих веществ).

Установление всех обстоятельств преступления контролируется прокуратурой Москвы, добавила Нефедова.

Инцидент произошел 14 декабря. Адвокат попыталась пронести запрещенные предметы в СИЗО, спрятав их внутри себя. Однако сотрудники СИЗО пресекли ее намерение. После задержания злоумышленницы выяснилось, что она также причастна к краже алкоголя из магазина в центре Москвы.

Другой случай попытки пронести запрещенные вещи в себе произошел в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. В кишечник мужчина смог уместить килограмм кокаина. По сведениям Северо-Западного таможенного управления? обвиняемый прилетел из Бразилии с партией «жидкого» кокаина.

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