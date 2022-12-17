Потомки Бисмарка обвинили главу МИД ФРГ Бербок в «искажении истории»

Фото: МИД РФ

Потомки первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка обвинили главу МИД ФРГ Анналену Бербок в «искажении истории» и «недостатке исторического сознания». Об этом в субботу, 17 декабря, пишет Der Spiegel.

Семью Бисмарков возмутило переименование «комнаты Бисмарка» в здании немецкого МИДа в Берлине в «зал германского единства», решение о котором приняла Бербок.

Отто фон Бисмар осуществил объединение Германии в 1871 году и стал первым канцлером страны, а годом ранее он основал само министерство иностранных дел. В последние годы в ФРГ развернулась масштабная дискуссия о значении данного политического деятеля в истории государства.

В качестве укора ему ставят предпринятую колониальную экспансию, несмотря на то, что изначально Бисмарк был противником политики колониализма, не веря в экономические преимущества подобных решений.

Позже он поддался внутреннему политическому давлению и стал одним из действующих лиц в процессе раздела Африки в конце 19 века. Сегодняшнее руководство немецкого МИД считает, что в своих решениях оно должно опираться на демократическую историю страны.

По словам одного из потомков великого правителя, Александра фон Бисмарка, Анналена Бербок пытается исказить историю собственной страны из-за излишнего «морализаторства», передает РБК.

До этого Анналена Бербок подверглась критике в Сети за свои слова о том, что президент России Владимир Путин якобы хочет сломить украинцев.