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Полковник США в отставке Блэк заявил, что Украина проиграла в конфликте с РФ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Полковник США в отставке Блэк заявил, что Украина проиграла в конфликте с РФ
Фото: shutterstock

Украина проиграла в конфликте с Российской Федерацией, Киеву нечем восполнять потери в войсках. Такое мнение высказал полковник Соединенных Штатов в отставке, бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк.

— Идущее сейчас сражение за Бахмут (Артемовск — прим. «ВМ») стало катастрофой для украинской армии, так как Россия успешно приступила к четырехкратному увеличению своих вооруженных сил к началу следующего года, — заявил он.

Город Артемовск находится на подконтрольной Украине части ДНР к северу от крупного города Горловка. Он является важным транспортным узлом для снабжения ВСУ в Донбассе. В настоящее время за город идут ожесточенные бои.

— Украинские войска тысячами бросают в котел смерти в Бахмуте, и похоже, никакого решения у них нет. Россия побеждает в Бахмуте, Украина проигрывает. И это свидетельствует о том, что это становится крупным стратегическим сражением, — отметил американский военный.

Блэк привел опубликованное ранее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором было сказано о 100 тысячах погибших украинских солдат, передает РИА Новости.

— Количество погибших украинцев шокирует. Целое поколение украинцев гибнет в боях. Украинское население слишком мало, чтобы восполнить потери своей армии. Война проиграна, — заключил экс-сенатор.

Постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов 17 декабря сообщил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского придают РФ решимости довести спецоперацию до победы. Он отметил, что главе украинского государства надо зарабатывать на крови своих граждан больше денег, а без продолжения конфликта на Украине никто платить не будет.

Украина Спецоперации Армия Россия США
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