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Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов в субботу, 17 декабря, сообщил, что заявления украинского президента Владимира Зеленского придают России решимости довести специальную военную операцию до победы.

— Обещания Зеленского западным покровителям уничтожать и дальше свой народ лишь подтверждают, что без ликвидации нацистской гидры в лице киевского режима военные действия на Украине не завершатся, — заявил политик.

Он также добавил, что слова украинского лидера об отводе российских подразделений к границам 1991 года придают решимости в доведении «дела до конца».

Мурадов отметил, что главе украинского государства надо зарабатывать на крови своих соотечественников больше денег, а без продолжения военизированного конфликта на территории Украины никто платить не будет. В заключение политик назвал диалог с нынешним руководством Киева бессмысленным, передает РИА Новости.

До этого Георгий Мурадов прокомментировал позицию руководства Соединенных Штатов по Крымскому полуострову, а именно признание прав Киева на проведение военных операций на территории республики.