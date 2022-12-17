Фото: Минобороны РФ

Власти Украины якобы пытались ликвидировать начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Об этом сообщается в субботу, 17 декабря, в издании The New York Times.

В статье говорится, что украинские власти якобы организовали атаку, когда Герасимов был на линии фронта. Даты и другой информации по нападению, издание не приводит.

Отмечается, что США были против планов Украины по убийству начальника Генштаба ВС РФ из-за опасений, что это приведет к эскалации конфликта: сначала американские власти не стали делиться с украинцами развединформацией о перемещениях генерала, а потом напрямую попросили отменить нападение, но в ответ услышали, что атака уже началась.

Украина проиграла в конфликте с Российской Федерацией, Киеву нечем восполнять потери в войсках. Такое мнение высказал полковник Соединенных Штатов в отставке, бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк. Он привел опубликованное ранее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором было сказано о 100 тысячах погибших украинских солдат.