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NYT: Украинские власти пытались убить начальника Генштаба ВС РФ Герасимова

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
NYT: Украинские власти пытались убить начальника Генштаба ВС РФ Герасимова
Фото: Минобороны РФ

Власти Украины якобы пытались ликвидировать начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Об этом сообщается в субботу, 17 декабря, в издании The New York Times.

В статье говорится, что украинские власти якобы организовали атаку, когда Герасимов был на линии фронта. Даты и другой информации по нападению, издание не приводит.

Отмечается, что США были против планов Украины по убийству начальника Генштаба ВС РФ из-за опасений, что это приведет к эскалации конфликта: сначала американские власти не стали делиться с украинцами развединформацией о перемещениях генерала, а потом напрямую попросили отменить нападение, но в ответ услышали, что атака уже началась.

Украина проиграла в конфликте с Российской Федерацией, Киеву нечем восполнять потери в войсках. Такое мнение высказал полковник Соединенных Штатов в отставке, бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк. Он привел опубликованное ранее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором было сказано о 100 тысячах погибших украинских солдат.

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