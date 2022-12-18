Баня загорелась на западе Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Очаковское шоссе, 40. Карта всех событий

Баня загорелась на западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 18 декабря, сообщил источник в экстренных службах.

Он уточнил, что площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Баня расположена на Очаковском шоссе, 40.

Позже источник «ВМ» сообщил, что сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на площади 50 квадратных метров.

16 декабря в Подмосковье загорелось здание кафе. Пожар произошел в поселке Шаховская, в доме № 13 по Рижскому шоссе в 9:33. Загорелась кровля пункта общественного питания. Площадь возгорания составила 750 квадратных метров.

Другое возгорание произошло в ЖК «Волга» в Докучаевом переулке в среду, 14 декабря. Из горящей квартиры спасли двоих человек, одному из них потребовалась медицинская помощь.