Терапевт Лишин назвал главное отличие текущей эпидемии гриппа

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Вспышка гриппа в этом году отличается сильным кашлем, который может привести к поражению всего организма, начиная от суставов и заканчивая легкими. Об этом сообщил терапевт Виктор Лишин.

— Штаммы конечно, отличаются, есть специфика. Он немного отличается в плане проявлений, он дает трахеальный кашель. Грипп сам по себе — это температура до 40 градусов, иногда еще с кашлем. Первые день-два больше никаких симптомов нет. И разница в том, что кашель может долго беспокоить и быть затяжным. Если сравнить с прошлыми годами, то есть некоторая особенность. В кашле в большей степени, у некоторых даже до рвоты доходит, — рассказал он.

Медик предупредил, что именно кашель может привести к поражению всего организма. По его словам, если человек во время болезни продолжает ходить на работу, то могут быть плохие последствия: осложнения на суставы, иммунную систему, легочную ткань, хронические заболевания могут появиться.

— Поражается весь организм, и нельзя сказать конкретно, какие отделы в большей степени. Коронавирус больше давал на легкие и сердце, а с гриппом по-другому. Страдает весь организм, — сообщил Лишин в беседе с порталом Ura.ru.

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