Фото: Youtube / Alexey Arestovych

Украинские военные действительно пытались убить главу Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, когда он весной приезжал на линию фронта в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он прокомментировал материал издания The New York Times, в котором говорилось, что разведка США узнала о предстоящей поездке Герасимова, но не стала передавать данные об этом украинским властям. Несмотря на это, Киев узнал об этих планах, после чего Штаты попросили Украину не нападать на главу Генштаба России из опасений, что это приведет к большей эскалации. Но атака уже началась, отмечалось в публикации. Газета не уточнила, когда именно и где это произошло.

Арестович сказал, что Герасимов приезжал в Изюм Харьковской области во второй половине апреля или в мае.

— Давай открою страшную тайну. Герасимов был в Изюме и мы били по нему, — заявил он.

По словам советника офиса президента Украины, ВСУ «накрыли штаб», в котором был Герасимов, но сам он к тому времени уже уехал оттуда, сообщает РБК.

Украина проиграла в конфликте с Россией, Киеву нечем восполнять потери в войсках. Такое мнение высказал полковник Соединенных Штатов в отставке, бывший сенатор штата Виргиния Ричард Блэк. Он привел опубликованное ранее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором было сказано о 100 тысячах погибших украинских солдат.