CTV: 18-летний российский хоккеист «Лондон Найтс» Казбеков погиб, выпав из окна

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Стала известна предварительная причина смерти 18-летнего российского хоккеиста Абакара Казбекова, который играл за канадский клуб «Лондон Найтс». Ее сообщил в субботу, 17 декабря, телеканал CTV.

Согласно его данным, спортсмен выпал из окна многоквартирного дома. Его тело обнаружили утром 17 декабря под окнами здания.

Инцидент случился в городе Лондон канадской провинции Онтарио. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по факту гибели хоккеиста.

До этого сообщалось, что клуб «Лондон Найтс» отменил предстоящую игру в связи с гибелью спортсмена.

Казбеков был воспитанником подольской команды «Витязь». В 2020–21 годы он выступал за юниорские команды Канады. В прошлом сезоне хоккеист перешел в «Лондон Найтс». За 21 игру Казбеков забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. «Лондон Найтс» занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции хоккейной лиги Онтарио.

24 апреля стало известно о смерти еще одного хоккеиста в Москве. Роман Дидур поссорился с генеральным директором кафе. Конфликт между мужчинами завершился ножевым ударом прямиком в сердце, из-за чего спортсмен скончался до приезда врачей.

Подробнее о той роковой ночи — в материале «Вечерней Москвы».