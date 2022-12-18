«Бес — он увлекателен»: Цыганова назвала причину популярности Милохина

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Певица Вика Цыганова высказала мнение по поводу популярного тиктокера Дани Милохина. Она заявила, что жалеет его и всех ребят, которые занимаются тем же.

— Все эти дани. Мне их жалко, но это инструмент. Ими кто-то руководит, в них вкладывают деньги. Те люди, которые ненавидят Россию, православие и наши ценности, — сказала артистка в шоу «Алена, блин!» на Youtube-канале.

По словам Цыгановой, таких подростков, можно сказать, «вербуют».

— Этих людей отсматривают. Если у человека есть харизма и на него наматываются люди. Я видела Милохина в «Ледниковом периоде», он танцевал с Женей Медведевой. Я думала: «Бедная Женя, куда ж ты влипла». Он искрил таким обаянием. Вот что страшно — он действительно подкупает. Потому что бес — он увлекателен, — высказалась звезда по поводу популярности Милохина.

Певица напомнила, что у тиктокера есть брат. Однажды она пошутила, что хотела бы их усыновить. Но Даня ответил, что у них есть мать.

После исполнения Цыгановой патриотической песни на сцене Кремля телеведущая Ксения Собчак поспешила подвергнуть издевкам ее выступление. Однако артистка призналась, что не держит на нее зла.