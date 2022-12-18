Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что хотят извинений от королевской семьи

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Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл хотят встретиться с королевской семьей, чтобы потребовать от нее извинений. Об этом сообщило издание Times со ссылкой на источники.

Супруги считают, что королевская семья придерживается двойных стандартов после того, как она инициировала на этой неделе встречу, на которой крестная мать принца Уильяма Сьюзан Хасси извинилась перед руководителем благотворительной организации Sistah Space Нгози Фулани. Женщина заявляла, что была на унизительном допросе, где выясняли, «из какой части Африки она приехала».

— Ничего такого никогда не делалось, когда Гарри и Меган поднимали разные проблемы: никаких встреч, официальных извинений или взятия ответственности. С этим трудно смириться: они хотели бы встретиться и услышать извинения, — сообщил источник газеты.

В статье сказано, что королевская семья не планирует отвечать на претензии супругов, которые они высказали в сериале на Netflix, или организовывать с ними встречу.

12 декабря в сети вышел второй трейлер документального фильма о самой скандальной парочке в королевской семье Великобритании — «Гарри и Меган». «Вечерняя Москва» собрала самые резонансные заявления супругов Сассекских.