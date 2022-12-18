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Более 60 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова
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Более 60 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Свыше 60 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах в воскресенье, 18 декабря. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали двенадцать рейсов и три отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны пять рейсов и три отменены. А в аэропорту Внуково задержаны тридцать рейсов и девять отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

17 декабря в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево 26 рейсов было задержано и еще 16 отменено из-за непогоды.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что высота снежного покрова в Москве 16 декабря достигла январских показателей. По словам эксперта, закончившийся снегопад принес за прошедшие сутки в столицу еще 5 миллиметров осадков и увеличил снежный покров до 22 сантиметров.

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