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КНДР совершила запуск баллистической ракеты

Юлия Курганова
В мире
КНДР совершила запуск баллистической ракеты
Фото: shutterstock

Северная Корея осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщила Береговая охрана Японии.

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним, а оперативно связаться с властями, передает ТАСС.

Целью КНДР является построить самые мощные в мире стратегические ядерные силы для защиты суверенитета народа и страны. Об этом сообщил северокорейский лидер Ким Чен Ын 27 ноября.

Власти Северной Кореи 18 ноября совершили запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-17». Запуском руководил Ким Чен Ын. Он подчеркнул, что если враги будут продолжать угрожать стране, то правительство будут отвечать на ядерное оружие тем же.

Японское море КНДР Ракеты
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